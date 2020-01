2/15 ©Getty

Per strano che possa sembrare, in questa stagione James Harden non aveva ancora realizzato una tripla doppia, chiudendo contro Phila quella che lo porta all’ottavo posto ogni epoca alla pari di Fat Lever a quota 43. Non solo: il Barba — per una sera con un look inconsueto con fascetta e treccine — ha anche segnato la tripla del +10 a 1:17 dalla fine per fermare ogni tentativo di rimonta degli avversari, alzando poi l’alley oop per la schiacciata definitiva di Capela. “In questo momento gioca a un livello diverso rispetto a tutti gli altri, è uno dei migliori di sempre” ha detto il suo allenatore Mike D’Antoni

GUARDA LA TRIPLA DOPPIA DA 44 DI JAMES HARDEN