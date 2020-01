NBA Saturdays: Kawhi Leonard e i Clippers in campo contro Memphis: LIVE su Sky Sport NBA

L.A. CLIPPERS-MEMPHIS GRIZZLIES | IL TABELLINO



I Clippers non hanno Paul George e allora in quintetto fanno partire addirittura Derrick Walton Jr. per non alterare le rotazioni dalla panchina: Memphis ne approfitta e parte meglio, con 6 punti di Jae Crowder e 5 di Morant per il 16-8 degli ospiti in avvio. I Grizzlies all'inizio non sbagliano mai, 11/17 dal camop e 7/9 da tre punti per portarsi sul 32-14, un primo quarto da sogno per gli uomini di Taylor Jenkins che stordiscono i Clippers in avvio. L'attacco di Memphis - 20° nella lega per efficienza offensiva - chiude il primo quarto con 40 punti (peggior parziale subito in stagione da L.A. nei primi 12 minuti) ma guidati da Montrezl Harrell i Clippers riescono a restare quanto meno a contatto, chiudendo a -13 dopo essere scivolati anche a -18.

La preview

Le partite in casa da vincere a tutti i costi spesso sono quelle che riservano le maggiori insidie: lo sanno bene i Clippers, che dopo aver battuto Detroit senza problemi, nel giro di 24 ore si ritroveranno ad affrontare prima Memphis e poi New York allo Staples Center. Due appuntamenti mattutini per la squadra di L.A., costretta a rinunciare nelle ultime gare a Patrick Beverley – fermato da una distorsione al polso quasi del tutto superata – e preoccupata per le condizioni di Paul George. Il n°13 dei Clippers è uscito sul finire di primo tempo della sfida vinta contro Brooklyn, fermato da affaticamento al tendine del ginocchio che ha subito messo in allarme lo staff medico: per lui assoluto riposo nella ripresa, con diagnosi rimandata alle prossime ore per definire l’entità dell’infortunio. “Sta bene, non è successo nessun evento traumatico, né qualcosa di grave”, ha sottolineato Doc Rivers, ma i Clippers certamente si muoveranno con enorme cautela prima di schierarlo di nuovo in campo. Il dato positivo è quello di essere tornati a vincere due partite in fila dopo tre settimane complicate e l’occasione di allungare la striscia contro i Grizzlies è molto ghiotta. Memphis dal canto suo sta rilanciando un gruppo pieno di giovani di talento: Ja Morant è l’uomo copertina, ma assieme a lui anche Jaren Jackson Jr. e Brandon Clarke stanno mostrando di poter essere giocatori affidabili sin da subito. Il test contro i Clippers è dunque una delle prove di maturità necessarie per pesare la forza di un gruppo che non ha fretta di vincere. L’appuntamento è per sabato 4 gennaio alle ore 21.30 su Sky Sport NBA con telecronaca di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna.