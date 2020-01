13/22 ©Getty

NEW ORLEANS PELICANS-UTAH JAZZ 126-128 | La partita più combattuta della notte la vincono gli Utah Jazz in trasferta, che approfittano di una super prestazione al tiro di Bojan Bogdanovic e anche di una controversa chiamata arbitrale negli ultimi istanti di gara per portarsi a casa il sesto successo in fila. L’ultimo possesso infatti fa arrabbiare non poco i Pelicans, che si affidano a Brandon Ingram e che, sulla penetrazione dell’ex Lakers a canestro, sono convinti di poter ottenere i due liberi del potenziale pareggio dopo l’intervento dubbio di Ruby Gobert. Gli arbitri però non sono dello stesso avviso, come spiegato a fine partita: “In diretta la giocata del giocatore dei Jazz ci è sembrata regolare, per quello quando siamo andati a rivedere al replay era solo per accertarci che il tempo fosse scaduto”

