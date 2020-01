NBA, risultati della notte: Jokic batte Doncic, super sfida tra Harden e Young

14/18 ©Getty

GOLDEN STATE WARRIORS-MILWAUKEE BUCKS 98-107 | Vittoria meno semplice del previsto per la miglior squadra NBA, impegnata in trasferta in una sfida che fino alla passata regular season sarebbe stata garanzia di spettacolo. Golden State però sta affrontando una stagione molto complicata, ma i giovani messi in campo da Steve Kerr si battono per oltre 45 minuti, guidati dai 19 punti di Alec Burks e Glenn Robinson III, oltre che dai 15 di Damion Lee (fresco di rinnovo contrattuale): non basta però a evitare la terza sconfitta in fila in casa, la sesta consecutiva in una stagione da incubo a livello di risultati