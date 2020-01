I due ex compagni di squadra ai tempi dei Thunder si sono scambiati pesanti prese in giro sfociati in insulti più o meno espliciti nel giro di pochi tweet. "Eri scarso, se ti fossi allenato come me avresti fatto meglio di 2 punti e 3 rimbalzi" ha scritto Durant, a cui l’attuale opinionista per ESPN ha risposto: “Sei tu che fai fatica a dormire la notte per il modo codardo in cui te ne sei andato da OKC”