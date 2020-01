NBA, risultati della notte: LeBron e i Lakers battono Doncic anche senza AD, cade Miami

8/24 ©Getty

Continua invece la regular season in altalena degli Spurs, reduci da un importante successo a Boston e non in grado di sfruttare il massimo in stagione da 36 punti di DeMar DeRozan (a cui aggiunge anche 9 assist). Altra partita molto complicata invece per Marco Belinelli, che resta in campo soltanto due minuti, sbaglia una tripla e, come spesso accaduto in quest’ultimo mese, non riesce a incidere nel pochissimo tempo che gli viene concesso

GUARDA I 36 PUNTI DI DEMAR DEROZAN CONTRO MEMPHIS