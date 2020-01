Mercato NBA, Derrick Rose via dai Detroit Pistons? Le cinque possibili destinazioni

4/10 ©Getty

Rose, già compagno di squadra di LeBron James per alcuni mesi ai Cavaliers, risponde in maniera completa a tutte le esigenze dei Lakers: è un veterano che conosce il gioco come pochi altri, in grado di creare per sé e per gli altri; uno dei pochi in grado di far riposare il già citato Rondo. Kentavious Caldwell-Pope, DeMarcus Cousins e Quinn Cook sono i principali indiziati: loro potrebbero essere le pedine di scambio per arrivare al più giovane MVP della storia NBA