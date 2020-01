NBA Saturdays: New Orleans Pelicans-L.A. Clippers alle 21.30 su Sky Sport

Non ci sarà Zion Williamson, ma i New Orleans Pelicans stanno già salendo di giri. In attesa che la prima scelta assoluta debutti il 22 gennaio (in diretta su Sky Sport), la squadra di Nicolò Melli scende in campo in un test molto importante contro gli L.A. Clippers di Kawhi Leonard. Una partita per capire se il recente momento positivo - nove vittorie nelle ultime dodici gare - può reggere anche contro una delle candidate al titolo, nonostante le tante assenze nel roster di coach Gentry. Oltre a Zion in rampa di lancio, infatti, diversi titolari come Jrue Holiday e JJ Redick hanno saltato l'ultima partita, vinta dai Pelicans in maniera rocambolesca al supplementare contro Utah grazie al massimo in carriera di Brandon Ingram con 49 punti. È un buon momento anche per Melli, partito in quintetto nelle ultime partite e capace di dare un contributo più sostanzioso ai suoi, con il massimo da 20 punti realizzato contro Detroit. Dall'altra parte però l'avversario è ostico, perché i Clippers - pur con i loro alti e bassi - rimangono squadra di élite: una sfida interessantissima da seguire in prima serata su Sky Sport NBA con commento di Mauro Bevacqua e Davide Pessina.