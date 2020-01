NBA Sundays: Miami fa visita a San Antonio su Sky Sport NBA alle 21

Tutto nel giro di una settimana. I San Antonio Spurs e i Miami Heat si ritrovano per la seconda volta in stagione a pochi giorni dal loro primo incontro, vinto dagli Heat per 106-100 all’AmericanAirlines Arena. Ora si ritrovano in Texas – in diretta su Sky Sport NBA alle 21 con commento di Alessandro Mamoli e Davide Pessina –, anche se la partita di intermezzo tra le due gare è andata in maniera opposta per le due squadre. Gli Heat infatti hanno raccolto una vittoria importante sul campo degli Oklahoma City Thunder, controllando il match e salendo a un record di 11-11 nelle gare in trasferta. Gli Spurs, invece, hanno sprecato un vantaggio di 14 lunghezze in casa contro Atlanta e si sono fatti battere dagli Hawks, che non vincevano a San Antonio da ben 23 anni. Ci sarà voglia di rivincita allora per Marco Belinelli e soci, ancora alla caccia dell’ottavo posto che varrebbe la 22^ partecipazione consecutiva ai playoff: i Memphis Grizzlies però hanno accelerato il passo, mettendo due gare di distanza tra loro e gli Spurs grazie a una striscia di 7 vittorie consecutive. Bisognerà ricominciare a vincere per non perdere troppo terreno, a partire dalla sfida in diretta su Sky Sport NBA contro Jimmy Butler e soci.