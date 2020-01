NBA Sundays: San Antonio-Miami alle 21 su Sky Sport

Quattro giorni dopo la sfida persa a Miami, San Antonio ha la possibilità di rifarsi del passo falso commesso in Florida e rilanciare l’inseguimento all’ottavo posto a Ovest. Missione tutt’altro che semplice contro questi Heat - reduci dal successo di Oklahoma City che ha poi portato il record sul 29-12; vittoria frutto della solita sinfonia e dello sforzo collettivo (ben sette giocatori in doppia cifra) che sta permettendo ai ragazzi di coach Spoelstra di proporsi come seconda forza a Est alle spalle dei Milwaukee Bucks. Discorso ben diverso per gli Spurs invece, che in casa a quasi 23 anni dall’ultima volta si sono fatti beffare dagli Atlanta Hawks - sotto di 14 lunghezze nel quarto periodo e peggior squadra per record dell’intera NBA. Un disastro per i texani, che dopo oltre due decenni al vertice della lega stanno faticando a confermarsi in zona playoff, sempre in altalena a livello di risultati e di resa su entrambi i lati del campo. Una situazione complicata che sta coinvolgendo anche Marco Belinelli; finito ai margini della rotazione di Gregg Popovich che sta concedendo al n°18 azzurro pochissimo spazio: in una stagione da 5.3 punti segnati (la peggiore, escludendo quella da rookie con sole 33 presenze), Belinelli sta tirando con meno del 36% dal campo, impiegato sul parquet nelle sei partite di gennaio in cui è sceso in campo soltanto per 9 minuti di media. Scampoli di partita in cui il tiratore azzurro è riuscito a lasciare il segno, come accaduto a Toronto dove grazie alla sua tripla nel finale gli Spurs sono riusciti a conquistare una vittoria fondamentale. Contro Miami un altro banco di prova importante, per misurare la sua resa e capire quale futuro lo attende nei prossimi mesi e soprattutto a giugno. Anche per questo San Antonio-Miami è una sfida da non perdere, in diretta su Sky Sport con il commento di Alessandro Mamoli e Davide Pessina.