Mercato NBA, Isaiah Thomas nello scambio Marcus Morris, ma subito tagliato dai Clippers

Il nome di Marcus Morris è stato uno dei più chiacchierati in questo mercato che si è appena concluso. Alla fine l’ala dei New York Knicks si è accasata agli L.A. Clippers, che per prenderlo hanno ceduto Maurice Harkless e una prima scelta. Per far tornare i conti, però, hanno dovuto anche includere una terza squadra, gli Washington Wizards, che hanno ricevuto un giocatore su cui avevano da tempo messo gli occhi come la guardia Jerome Robinson. In cambio, però, hanno ceduto anche Isaiah Thomas, che nel giro a tre è finito agli L.A. Clippers: neanche il tempo di immaginarselo nel ruolo di point guard, però, che la franchigia losangelena ha fatto sapere di non avere intenzione di trattenere l’ex Celtic – tagliandolo e liberandolo sul mercato. Per il 30enne, quindi, è di nuovo il momento di trovarsi una nuova casa fino al termine della stagione: nelle 40 partite in cui è sceso in campo per gli Wizards ha tenuto medie da 12.2 punti e 3.7 assist in 23 minuti di gioco, con ottime percentuali da tre punti (41.3%) ma peggiori da due punti (40.5%), senza riuscire ad avere un impatto positivo sulla squadra. Con lui in campo gli Wizards hanno avuto un differenziale su 100 possessi di -10.4, soffrendo tantissimo in difesa (120.2 punti concessi contro i 112.5 quando non c’è). Non un grande biglietto da visita per la prossima squadra che vorrà puntare su di lui: la ricerca riparte da adesso.