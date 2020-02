1/9

Per adesso sono stati indicati come i “finalisti”, in lizza per entrare nella Hall of Fame. Per sapere se ci riusciranno o no (servono 18 su un totale di 24 voti, assegnati da altri Hall of Famers e giornalisti), occorrerà attendere il weekend delle Final Four NCAA di inizio aprile, l’appuntamento tradizionale in cui l’arca della gloria del basket di Springfield annuncia ufficialmente i propri nuovi membri. La cerimonia di induzione, poi, si terrà sempre nel Massachusetts il prossimo 29 agosto