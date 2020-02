NBA, la nuova scarpa di Kawhi Leonard e una (non troppo) misteriosa traccia audio

Da quando è rientrata nel mercato delle scarpe da basket, New Balance ha fatto parlare di sé soprattutto per aver messo sotto contratto l’ultimo MVP delle finali (e il recente MVP dell’All-Star Game appena andato in archivio), Kawhi Leonard. Uno da sempre considerato poco facile da “vendere” al grande pubblico tanto che, nonostante gli enormi successi in campo, Jordan Brand – che lo aveva avuto sotto contratto – non gli ha fatto ponti d’oro per restare, preferendo mettere sotto contratto un giovane talento come Luka Doncic. Ora New Balance ha annunciato la prima signature shoes prodotta per il n°2 dei Clippers, chiamata (senza molta fantasia) “KAWHI”, che andrà sul mercato in edizione limitata già in primavera per poi essere distribuita in tutto il mondo a partire dall’autunno. La curiosità della scarpa – che nella prima colorazione presenta una base bianca e un pattern multicolorato – è da rintracciare nella parte a protezione della caviglia, dove è disegnata una traccia audio. Il comunicato ufficiale di lancio del prodotto non dà spiegazioni certe, ma nel mondo delle sneaker è ormai dato per assodato che la traccia audio sia quella che riproduce la storica risata compiuta da Leonard al momento della sua presentazione pubblica ai Toronto Raptors. Una risata diventata immediatamente meme virale e che oggi trova la sua consacrazione nella prima KAWHI che il giocatore presto sfoggerà ai piedi.