NBA, LeBron James dice la sua sullo scandalo MLB: "Sarei infuriato: urgente rimediare"

Uno scandalo di enormi dimensioni sta investendo nelle ultime settimane il mondo del baseball, con gli Houston Astros al centro di accesissime polemiche: a seguito di un’investigazione effettuata da parte della MLB, è difatti stato confermato che la squadra texana – prima nel corso della stagione 2017 (culminata poi con il titolo delle World Series) e poi anche in quella successiva – ha utilizzato un sistema di telecamere vietate utilizzate per “rubare” i segnali effettuati da manager e giocatori avversari, avvantaggiandosi così in maniera illecita sul resto delle squadre. Nonostante le gravissime (e confermate) accuse, il commissioner MLB Rob Manfred non ha ritenuto opportuno né punire i giocatori degli Astros (sono stati soltanto sospesi fino al 2020 il general manager e il manager, poi prontamente licenziati dalla proprietà), né pensare di revocare il titolo alla squadra, limitandosi a infliggere una multa di cinque milioni di dollari e privare la franchigia di quattro scelte future). Un provvedimento da tutti ritenuto troppo leggero, e a pensarla così è anche LeBron James, che da uomo di sport – “Lo, non gioco a baseball ma vivo nel mondo sportivo”, ha dichiarato la supestar dei Lakers per giustificare il suo intervento pubblico – si è detto “infuriato” per lo scandalo che investito il mondo del baseball. “Se scoprissi che qualcuno ha barato per vincere sarei assolutamente infuriato – e per infuriato intendo che probabilmente non riuscirei a controllarmi per le cose che potrei fare”, ha scritto James in un doppio post dal suo account Twitter. “Chiedo al commissioner MLB di stare a sentire le ragioni dei giocatori, su quanto sono disgustati, arrabbiati, delusi e distrutti per quello che è successo. La palla è nel tuo campo: spetta a te rimediare a questo guaio, per il bene dello sport!”. E non è detto che quando a mettere ulteriore pressione sulle spalle di Manfred sia uno dei campioni più ascoltati di tutto il mondo, qualcosa non possa davvero cambiare.