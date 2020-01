Baseball, tutto sulla bufera dei segnali rubati agli avversari in MLB

L’inchiesta MLB

si è conclusa con una multa di 5 milioni di dollari per Houston, la perdita di alcune scelte al draft e un anno di sospensione per il General Manager Jeff Lunhow e il manager (che nel baseball sta per allenatore) AJ Hinch. Ma non è bastato al proprietario degli Astros, Jim Crane. E qui torniamo alla sacralità del baseball. Crane ha subito licenziato entrambi, perché lo doveva alla sua organizzazione, alla città di Houston e in definitiva anche al baseball. Meglio azzerare tutto e ripartire. Da notare che l’inchiesta ha accertato che GM e manager non hanno organizzato o promosso alcunché. Pagano perché non hanno impedito che altri lo facessero. Quando hanno capito, non sono intervenuti.

Boston ‘caccia’ Cora

Quello che sapeva tutto, anzi che ha organizzato tutto, invece è Alex Cora. Nel 2017 bench coach degli Astros, uno degli allenatori più a diretto contatto con scout e giocatori. Poi diventato dal 2018 manager dei Boston Red Sox. Accusati in questi anni, in particolare dai cari vecchi nemici Yankees, di rubare i segnali durante le partite. Toh. Ma guarda un po’. C’è un’inchiesta in corso anche sulle World Series del 2018, vinte dai Red Sox. Boston non ha nemmeno aspettato che la MLB terminasse questa nuova inchiesta, basta e avanza quanto stabilito in quella su Houston. Così è arrivata la rescissione del contratto con Alex Cora. Consensuale, dicono. Ma difficile che non fosse d’accordo, per lui arriverà anche una sicura squalifica dalla MLB.

Le World Series non si toccano

Cadono le teste, scende la vergogna perenne sui protagonisti dello scandalo. Hanno macchiato il National Pastime. Ma non vi sfugge ancora qualcosa? E i giocatori coinvolti? Ma il risultato delle World Series 2017 e 2018? Niente. La Major League si dichiara impossibilitata ad agire su questo. Difficile stabilire responsabilità così precise di giocatori che hanno approfittato del trucco, difficile dare squalifiche a chi gioca magari altrove finendo con il danneggiare una squadra che non c’entra nulla. Ma soprattutto, impossibile stabilire con certezza se sapere o no i segnali degli avversari abbia una effettiva influenza su quanto accade in partita. Ha davvero aiutato a vincere? Come sarebbe andata altrimenti?