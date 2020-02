NBA Saturdays: LA Clippers Sacramento Kings sabato alle 21.30 su Sky Sport

La NBA torna in campo dopo la pausa per l’All-Star Weekend e ricomincia la lunga marcia di avvicinamento verso il finale di regular season e i playoff. Un appuntamento al quale parteciperanno gli L.A. Clippers e che invece i Sacramento Kings con ogni probabilità mancheranno per il 15° anno consecutivo, un’astinenza che va avanti dal 2006 e che pesa sempre di più in casa Kings. Ma una partita di regular season può sempre riservare delle sorprese, come ben sanno i Clippers travolti in casa lo scorso 31 gennaio dai rivali californiani in una partita dalle circostanze molto particolari, visto che si trattava della prima gara allo Staples Center dopo la scomparsa di Kobe Bryant. Si riparte comunque da quel precedente (e dalla vittoria dei Clippers di inizio 2020) per il loro terzo incontro stagionale, da seguire in diretta sabato 22 febbraio alle 21.30 in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina. Kawhi Leonard e soci vogliono chiudere al meglio la regular season per costruire la giusta chimica in vista dei playoff, ai quali si presentano con un Marcus Morris e un Reggie Jackson in più dopo gli ultimi movimenti di mercato. Sacramento invece ha un canyon di ben sette partite da rimontare ai Memphis Grizzlies se vuole reinserirsi nella corsa per l’ottavo posto ai playoff, peraltro dovendosela giocare anche con Portland, San Antonio, New Orleans e Phoenix che la precedono in classifica. Una rimonta davvero complicata, ma che passa necessariamente dalla sfida agli L.A. Clippers.