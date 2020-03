Mercato NBA, Lance Stephenson pronto a tornare agli Indiana Pacers

“Born Ready” potrebbe fare presto il suo ritorno in NBA. Secondo quanto scritto da Shams Charania di The Athletic, il veterano sarebbe in trattativa avanzata per tornare agli Indiana Pacers, la squadra nella quale ha avuto maggior successo in carriera. Prima però serve essere liberato dall’accordo con la sua squadra cinese e dalla FIBA

La NBA ha sempre bisogno dei suoi personaggi, e Lance Stephenson è certamente uno di questi. Secondo quanto scritto da Shams Charania di The Athletic, “Born Ready” sarebbe pronto a tornare in NBA nella squadra con cui ha avuto il suo maggiore successo, gli Indiana Pacers. Le parti sarebbero in fase molto avanzata, anche se c’è l’ostacolo rappresentato dall’accordo di Stephenson con i Liaoning Flying Leopards della lega cestistica cinese, con cui è sotto contratto e dal quale dovrebbe riuscire a liberarsi, così come ricevere il via libera dalla FIBA. Per Stephenson si tratterebbe del terzo ritorno ai Pacers dopo aver giocato le prime quattro stagioni della sua carriera dal 2010 al 2014 ed esserci tornato dal 2016 al 2018, mentre nell’ultima stagione ha giocato 68 per i Los Angeles Lakers con tre partenze in quintetto.