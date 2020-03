4/30: focus su Coby White, la speranza dei Chicago Bulls

Un giocatore per squadra, 30 nomi che — per un motivo o per l'altro — si sono messi in luce durante quest'anno o sono sempre più centrali per il successo delle proprie squadre, meritandosi un approfondimento sulla loro stagione. Come Coby White, la point guard a cui i Chicago Bulls si affidano per ritrovare un po’ di speranza

La notte del Draft 2019, era pressoché impossibile non notare Coby White. Sarà stato per la capigliatura decisamente particolare, per il modo buffo in cui il cappellino dei Chicago Bulls provava a rimanergli in testa, o molto più probabilmente per il video virale della sua reazione alla chiamata di Cameron Johnson in Lottery — quel “Wow, bro!” diventato immediatamente iconico. È stato però facilissimo scordarsi di lui per diversi mesi, visto che il giocatore da North Carolina è scivolato sempre di più sulla panchina dei Bulls di Jim Boylen senza lasciare il segno, senza neanche riuscire a guadagnarsi una chiamata per il Rising Stars da giocare in casa nel weekend delle stelle. Incostanza è stata la parola d’ordine della sua prima parte di stagione: una buona partenza con 17 e 25 punti nelle prime due partite, poi cinque in fila senza superare la doppia cifra, cinque in fila sopra quota 10 (con il nuovo season high da 27 punti contro New York, segnando 7 triple nell’ultimo quarto — nuovo record per un rookie nella storia NBA), un partita da 3/13 al tiro, poi altre quattro in doppia cifra toccando quota 28 con Charlotte. Da fine novembre in poi però ha più toccato quota 20 solamente una volta in tre mesi, complici percentuali pessime dal campo (sotto il 37%) e da tre punti (33.2%) e meno assist che rimbalzi catturati (2.4 contro 3.4) — cifre difficili da giustificare per una point guard. Dalla seconda partita dopo la pausa per l’All-Star Weekend, però, qualcosa nella testa di White ha decisamente fatto “click”, e i risultati si sono visti eccome.

L’esplosione di White a fine febbraio: tre gare da record

Nei cinque giorni tra il 22 e il 25 febbraio White ha inanellato una serie di tre partite in fila sopra quota 30, il primo giocatore a riuscirci uscendo sempre dalla panchina nella storia della NBA. Ha cominciato con 33 punti contro Phoenix, pur uscendo sconfitto; poi ha replicato il giorno dopo mettendone altri 33 contro Washington, stavolta vincendo; infine ne ha messi 35 (suo massimo in carriera) in casa contro gli Oklahoma City Thunder del suo mentore Chris Paul, che non ha mancato di elogiarlo su Twitter — oltre che di ricordargli che è stata pur sempre la squadra ospite a vincere. White ha poi continuato su alti livelli anche nelle cinque partite successive, fino a guadagnarsi la prima partenza in quintetto della sua carriera contro Cleveland, un successo in cui ha segnato 20 punti con 5 rimbalzi e 5 assist dando un minimo di speranza ai Bulls, al netto delle 9 palle perse commesse. In totale nelle nove partite prima della sospensione della regular season White ha viaggiato a 26.1 punti con il 48% dal campo e il 43.2% da tre punti su 9 tentativi a partita, distribuendo 4.4 assist e raccogliendo 4.2 rimbalzi a fronte di 3 palle perse. Il tutto con un plus-minus positivo di +3, quasi un unicum in questa stagione disastrata dei Bulls. Cifre che gli sono valse il premio di rookie del mese di febbraio per la Eastern Conference.