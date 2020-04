NBA, 30 giocatori per 30 squadre: un focus sulla stagione 2019-20

15/30

15/30 | BUDDY HIELD, SACRAMENTO KINGS | "Il tiro dalla lunga distanza resta a prescindere il suo marchio di fabbrica, la ragione per cui avrà sempre un posto in squadra e un contratto milionario da poter firmare: le triple segnate in questa stagione sono 244 in 64 partite, secondo in tutta la lega alle spalle del solo James Harden - che per metterne a referto 271 però ha dovuto tentare ben 151 conclusioni in più di lui. Hield invece viaggia con il 39.5% complessivo in stagione, dato in crescita se si considerano le ultime 15 partite giocate in uscita dalla panchina: un 46.9% su 8.5 tentativi che ben racconta come il vincitore della gara da tre punti dell’All-Star Weekend di Chicago non abbia perso ritmo entrando sul parquet a gara in corso

