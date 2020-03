5/6 ©Getty

SHAQUILLE O’NEAL | Il vecchio Shaq lo aveva detto in tempi non sospetti: "Il nuovo Superman è Giannis, può prendere il mio soprannome. È dominante in area come lo ero io". In effetti Antetokounmpo ha numeri per punti nel pitturato che in NBA non si vedevano proprio dai tempi di O'Neal

