3. KOBE BRYANT: 88 volte | Nessun trentello per Bryant (giovanissimo) nelle sue prime tre stagioni ai playoff. Deve aspettare il 2000 — l’anno del suo primo anello — per rifilarne 32 in gara-2 ai Kings al primo turno (poi 35 in gara-3 e ancora 32 in gara-4, ci ha preso gusto…). Il massimo lo tocca segnandone 50 in gara-6 del primo turno contro Phoenix nel 2006, mentre in casa dei Thunder, nel maggio 2012, va per l’ultima volta sopra quota 30, mettendone 42 in gara-5. Sempre e soltanto con il gialloviola dei Lakers addosso, ovviamente