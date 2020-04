NBA, a Basketball Conversation si parla della storia di Jalen Green

Il nome di Jalen Green è uno di quelli con cui presto inizieremo ad avere confidenza: il miglior prospetto del basket liceale degli Stati Uniti infatti è da tempo indicato come una potenziale futura stella NBA. A far discutere negli ultimi giorni però è stata la sua decisione che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui i giovani talenti della pallacanestro approcciano al mondo del professionismo. Green infatti ha annunciato che non andrà al college ma entrerà invece in G-League: il suo accordo con la lega di sviluppo affiliata alla NBA varrà oltre 500.000 dollari (compresi i bonus), inserito in un programma di sviluppo che gli permetterà di presentarsi nel migliore dei modi al Draft del 2021. Questo l’argomento su cui si concentrerà la puntata di questa settimana di Basketball Conversation Home Edition con Alessandro Mamoli e Flavio Tranquillo, in onda da martedì 21 aprile alle 18.45 su Sky Sport 24, alle 21 e alle 23.45 su Sky Sport NBA. Green inoltre ha spiegato che non metterà gli studi definitivamente da parte: il suo accordo con la G-League gli permetterà anche di avere una borsa di studio - una cifra che si aggira attorno ai 125.000 dollari - per l’università quando vorrà intraprendere quella strada in futuro. Una storia dunque dai mille spunti che verrà sviscerata e commentata a fondo in un’altra puntata da non perdere sui canali Sky Sport.