Draft NBA: le migliori prime scelte in 30 anni

Scegliere per primi al Draft è un grande vantaggio, ma non sempre una fortuna come sperato. Anche per questo Bleacher Report ha deciso di stilare la classifica con tutte le prime scelte assolute degli ultimi 30 anni, valutando quelle che hanno avuto più impatto a livello personale e di squadra (e tenendo fuori Zion Williamson, in campo soltanto un mese). Le più recenti saranno in parte penalizzate - Fultz potrà rifarsi in futuro, ad esempio - ma la sfida per conquistare la vetta resta serrata