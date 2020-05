Magic: “Non dimenticatevi dei miei Lakers”

Le foto in parecchi casi sono ancora in bianco e nero, mentre i colori nella mente di Magic Johnson restano vividi e tutt’altro che sbiaditi. Quella gara-6 nelle finali NBA del 1980 in fondo ha segnato per sempre la sua carriera, oltre che lasciare un segno indelebile sulla storia della lega. Al termine di un primo anno da professionista quasi perfetto - il premio di rookie dell’anno lo vinse Larry Bird con discreto margine - Magic si ritrovò subito protagonista sul palcoscenico più importante contro i Philadelphia 76ers del suo idolo Julius Erving: “É stata la cosa che ha reso ancora più indimenticabile quella sera - spiega a 40 anni esatti di distanza dalla partita che gli ha permesso di conquistare il suo primo titolo NBA - Doctor J era il mio eroe e in quel momento era all’apice della sua carriera”. Un avversario con cui se la sarebbe dovuta vedere Kareem Abdul-Jabbar sotto canestro, se la sua caviglia però avesse risposto in maniera positiva ai trattamenti dopo l’infortunio. Prima della partenza dell’aereo per Philadelphia però arriva la notizia: l’MVP di quella stagione non sarà a disposizione dei Lakers sotto canestro. Un colpo complicato da incassare per tutti, un’opportunità per il giovane rookie che decide di salire per primo sull’aereo mentre i compagni ancora devono metabolizzare la pessima notizia. Senza Kareem diventa complicato immaginare di vincere il titolo. Saliti sul volo però ad attenderli al posto del centro dei Lakers c’è il rookie, sorridente come al solito: “Non dovete avere paura, adesso ci pensa Magic”. Una frase che al massimo riuscì a strappare qualche risata ironica, ma la leggenda vuole che quello fu il momento in cui i Lakers capirono di dover puntare sulla sua versatilità. Magic infatti andò al centro del campo a saltare per la palla a due, giocando letteralmente in tutte e cinque le posizioni sul parquet e chiudendo la gara con cifre straordinarie: 42 punti, 15 rimbalzi, 7 assist, 14/14 dalla lunetta e soprattutto un successo per 123-107 che significava primo titolo NBA in bacheca: “Ricordo così bene quel momento: eravamo diventati campioni nel modo più complicato di tutti, in trasferta e senza il miglior giocatore della lega a disposizione”.