10/12 ©Getty

Per i Mavericks c’è un Luka Doncic già tirato a lucido, capace di sfiorare la tripla doppia (20 punti, 11 rimbalzi e 9 assist) in meno di 25 minuti di gioco sul parquet. Peccato che insieme a lui non ci sia Kristaps Porzingis, che si è in qualche modo dimenticato di fare il test per il coronavirus ed è stato quindi messo in quarantena per un giorno, come richiede il protocollo nella bolla di Disney World