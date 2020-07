Torna la NBA su Sky, con un nuovo appuntamento

In aggiunta ai consueti live notturni (sempre commentati in italiano fino all'orario di inizio di mezzanotte e mezza) e alle repliche disponibili nei giorni successivi, l'offerta Sky/NBA si arricchisce anche di un'agile sintesi di 30 minuti in onda ogni giorno alle 16.30. E sempre con il commento delle voci più amate della squadra di Sky Sport

Lo slogan adottato dalla NBA per il ritorno in campo è “Whole New Game”, un gioco tutto nuovo. E anche Sky Sport mette in campo una novità nel suo palinsesto quotidiano per seguire al meglio la ripresa del campionato e i playoff. Ogni giorno, appuntamento fisso alle 16.30 su Sky Sport NBA, una partita della notte precedente viene riproposta in un’agile sintesi di mezz’ora sempre con il commento in italiano affidato alle consuete voci della squadra di Sky Sport. Ecco il calendario completo per i primi dieci giorni di campionato.

VENERDÌ 31 LUGLIO, ore 16.30 | Sky Sport NBA

LOS ANGELES LAKERS-L.A. CLIPPERS

Telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina



SABATO 1 AGOSTO, ore 16.30 | Sky Sport NBA

MILWAUKEE BUCKS-BOSTON CELTICS

Telecronaca di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna



DOMENICA 2 AGOSTO, ore 16.30 | Sky Sport NBA

L.A. CLIPPERS-NEW ORLEANS

Telecronaca di Flavio Tranquillo e Marco Crespi



LUNEDÌ 3 AGOSTO, ore 16.30 | Sky Sport NBA

BOSTON CELTICS-PORTLAND TRAIL BLAZERS

Telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina



MARTEDÌ 4 AGOSTO, ore 16.30 | Sky Sport NBA

OKLAHOMA CITY THUNDER-DENVER NUGGETS

Telecronaca di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna



MERCOLEDÌ 5 AGOSTO, ore 16.30 | Sky Sport NBA

MIAMI HEAT-BOSTON CELTICS

Telecronaca di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua



GIOVEDÌ 6 AGOSTO, ore 16.30 | Sky Sport NBA

LOS ANGELES LAKERS-OKLAHOMA CITY THUNDER

Telecronaca di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna



VENERDÌ 7 AGOSTO, ore 16.30 | Sky Sport NBA

DALLAS MAVERICKS-L.A. CLIPPERS

Telecronaca di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna



SABATO 8 AGOSTO, ore 16.30 | Sky Sport NBA

SAN ANTONIO SPURS-UTAH JAZZ

Telecronaca di Mauro Bevacqua e Matteo Soragna



DOMENICA 9 AGOSTO, ore 16.30 | Sky Sport NBA

INDIANA PACERS-LOS ANGELES LAKERS

Telecronaca di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi