“Booker dovrebbe lasciare i Suns”: multa per Green

“Bravi questi Phoenix Suns” — l’unica squadra ancora imbattuta dalla ripresa del campionato — “ma fate in modo che il mio uomo (Devin Booker) se ne possa andare da Phoenix”. Queste le parole pronunciate da Draymond Green, l’ala di Golden State impegnato venerdì nelle vesti per lui inusuali di commentatore tv per il network TNT. Parole che sono costate care al n°23 degli Warriors. La riflessione fatta da Green su Booker è chiara: la sua permanenza in una squadra dal record perdente come Phoenix “non fa bene a lui e non fa bene alla sua carriera. Bisogna trovare il modo che lasci Phoenix e vada in una squadra dove possa giocare alla grande ogni sera e vincere, perché [Booker] è questo tipo di giocatore”. Solo che da alcuni anni la lega ha inasprito le punizioni verso chiunque esprima un’opinione che possa essere considerata “tampering”, ovvero un tentativo di danneggiare un terzo soggetto (in questo caso i Phoenix Suns, considerati peraltro rivali dei Golden State Warriors di Green): ecco allora spiegata la multa salata — 50.000 dollari — inflitta dalla lega all’ala di coach Steve Kerr, che avvertito dal giornalista Ernie Johnson dei pericoli di una dichiarazione del genere aveva riconosciuto il rischio: “Dici che sia tampering? Può darsi”.