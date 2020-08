Curry intervista Morikawa: “Mi vuoi come caddie?"

Laddove c’è del golf di alto livello, probabilmente c’è anche Steph Curry. Il due volte MVP è un grandissimo appassionato e non manca mai agli appuntamenti più, importanti, come il PGA Championship di San Francisco di qualche giorno fa. Curry non ha neanche perso l’occasione di fare una domanda in conferenza stampa al vincitore Collin Morikawa (al suo primo trionfo in un Major a soli 23 anni, dopo un solo anno da professionista), identificandosi come “Stephen Curry di Underrated Media” quando gli è stato chiesto per quale testata scrivesse (“Sto ancora lavorando sul nome, ho cominciato un’ora fa” la sua giustificazione scherzosa). Curry ha prima chiesto a Morikawa una domanda “tecnica” su come avesse affrontato le ultime buche (guardando il tabellone oppure no), ma il golfista gli ha poi risposto che il suo caddie è un tifoso degli Warriors, mentre lui nonostante tutto rimane fedele ai Lakers. Curry si è poi proposto di fargli da caddie nei prossimi mesi (“D’altronde ho tanto tempo a disposizione davanti a me” ha aggiunto), al che Morikawa ha risposto “Non vedo l’ora di vedere come te la cavi, mi hanno detto che sei bravo”. In effetti Curry ha già disputato un paio di eventi nel Korn Ferry Tour (il secondo circuito maschile statunitense di golf) e il prossimo anno potrebbe sponsorizzare un torneo del PGA Tour che dovrebbe giocarsi proprio sul percorso del TPC Harding Park di San Francisco, teatro della 102esima edizione del PGA Championship.