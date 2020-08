45/48

HOUSTON: LA DOMANDA A CUI RISPONDERE | I Rockets hanno fatto una scommessa, e una scommessa può essere vinta oppure persa. Coach D’Antoni sa che con questa squadra non può vincere nessuna battaglia a rimbalzo, ma è convinto che si possa sopperire in altre maniere — ad esempio forzando palle perse per andare in contropiede, invitando gli avversari ai tirare da due invece che da tre, e costringendoli a snaturare le proprie rotazioni per “pareggiare” lo stile dei Rockets. Reggerà?