Lo aspettano tutti e non è soltanto questione di suggestione: Russell Westbrook alla sua prima esperienza playoff lontano da Oklahoma City non poteva che incontrare i Thunder da avversario in quella che, a detta di molti, appare come la sfida più aperta e combattuta tra tutti gli incroci di primo turno playoff. Lo stiramento all’adduttore della gamba destra continua a creargli dei problemi, ma il n°0 dei Rockets sta facendo di tutto per tornare a disposizione di coach D’Antoni nel minor tempo possibile. Secondo quanto raccontato da Shams Charania di The Athletic, Westbrook ha cominciato a lavorare in campo - testando la tenuta della gamba, oltre che la resa del suo tiro in una condizione precaria di stabilità. Un segnale importante in vista di una serie molto complicata per i texani: “La speranza dei Rockets è quella di poterlo rivedere in campo già nel weekend (sabato Houston scenderà sul parquet per gara-3, ndr) - spiega il giornalista - Questo tipo di infortuni sono sempre molto complicati da valutare, non permettono di fare una stima o indicare una tabella di marcia: bisogna capire come reagirà giorno dopo giorno. C’è la convinzione di poterlo avere a disposizione in questa serie di primo turno e al momento c’è ottimismo: averlo rivisto di nuovo in campo e in palestra assieme ai compagni è l’auspicio migliore con cui Houston poteva dare il via alla complicata sfida contro i Thunder”.