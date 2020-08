Tripla pazzesca di Lillard: la reazione di LeBron

Jusuf Nurkic ha iniziato a battere l’indice destro sul polso sinistro non appena Damian Lillard ha superato la metà campo. Sapeva già come sarebbe andata a finire, ha visto tante altre volte un film dal copione già scritto: arresto dal palleggio a dieci metri da canestro, tiro e tre punti fondamentali per i Blazers. Una sentenza, soprattutto quando si tratta di decidere i finali di gara. “Dame Time”, il momento in cui il n°0 di Portland vince le partite: “Tutte le sfide che abbiamo affrontato nella bolla per noi è come se fossero stati playoff, per quello siamo arrivati preparati: è solo una vittoria però, non montiamoci la testa - sottolinea Lillard, che poi aggiunge commentando i bersagli arrivati con i piedi sul logo di centrocampo - Come sottolineo da qualche anno, l’estate a casa lavoro per ampliare il mio bagaglio tecnico. Per rendere il mio gioco più facile, per migliorare gli altri e l’ultima giocata che sono riuscito ad aggiungere è il canestro da tre punti da 10 metri: credo che tutto questo lavoro sta dando i suoi frutti”.