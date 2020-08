Solamente due anni fa Nick Nurse era un assistente allenatore con un lunghissimo curriculum alle spalle, con esperienze che spaziavano in lungo e in largo dall’Iowa all’Inghilterra. Ora è uno dei migliori allenatori della NBA, anzi il migliore: la lega ha annunciato che il coach dei Toronto Raptors ha vinto il premio di miglior allenatore della NBA, battendo così Mike Budenholzer dei Milwaukee Bucks (detentore in carica del premio) e Billy Donovan degli Oklahoma City Thunder. Questi due, peraltro, erano stati votati come co-allenatori dell’anno dall’associazione dei coach NBA, in una votazione in cui però solamente una preferenza aveva privato Nurse del primo posto ad ex aequo con gli altri due. In quella ufficiale per il premio, quella che effettivamente finisce nei libri di storia, c’è però solo il suo nome, frutto di una stagione in cui i Raptors hanno mantenuto livelli altissimi pur perdendo l’MVP delle ultime Finals, Kawhi Leonard. Nurse ha ricevuto 90 preferenze dal panel di 100 giornalisti che ha votato per i premi, con un totale schiacciante di 470 punti contro i 147 di Budenholzer e i 134 di Donovan, gli unici altri due a ricevere voti per il primo posto insieme a Nate McMillan degli Indiana Pacers (settimo dietro a Erik Spoelstra, Frank Vogel e Taylor Jenkins).