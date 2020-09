7/27 ©Getty

1990, PRIMO TURNO PLAYOFF A EST | I New York Knicks vincono 3-2 dopo essere stati sotto 0-2 contro i Boston Celtics | Anche i Knicks sono in grado di fare una rimonta del genere! Merito di Patrick Ewing e di una Boston aggrappata ai soliti Bird, McHale e Parish - non più in grado di incidere come in passato dopo un decennio di successi (e battuti in gara-5 in casa da una partita da 31, 8 rimbalzi e 10 assist di Ewing)