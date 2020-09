3/7

3 - IL CUORE DI LOWRY | Con o senza Kawhi Leonard, con Siakam in ascesa e indicato come stella della squadra, alla fine l'anima di questi Toronto Raptors è sempre Kyle Lowry. Ottava stagione in Canada per il numero 7 che sta giocando una serie da leader vero, mettendo in campo tutto il suo carisma. Vedi l'ultimo canestro del secondo supplementare di gara-6 per chiudere una partita in cui ne ha messi 33. Siamo sicuri che anche in gara-7 non si tirerà indietro

