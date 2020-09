Playoff, brillano le perle nascoste del Draft 2017

7/8

#37 | SEMI OJELEYE, BOSTON CELTICS | In campo in questi playoff 2020 anche giocatori scelti al secondo giro del Draft 2017 come Ojeleye. Numeri relativi per lui fin qui in postseason, con solo 1.8 punti a partita, ma comunque 10 minuti di media in campo e un buon impatto difensivo in una squadra di vertice della Eastern Conference come i Celtics