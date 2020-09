Antetokounmpo ancora MVP: bissato il trofeo 2019

Era un annuncio atteso, ora è arrivato: Giannis Antetokounmpo vince, per il secondo anno consecutivo, il premio di MVP NBA. Lo fa al termine di una stagione regolare straordinaria, che ha visto i suoi Bucks ancora titolari (come l'anno scorso) del miglior record di lega (56 vinte, 17 perse) e lui prodursi in un'annata da 29.5 punti a sera (quinto NBA), 13.6 rimbalzi (secondo, dietro solo ad Andre Drummond), 5.6 assist oltre a una stoppata e un recupero di media, tirando il 55.3% dal campo. Purtroppo per lui e per tutti i Bucks, a una stagione regolare entusiasmante hanno fatto seguito dei playoff amari, che hanno visto la squadra del Wisconsins soccombere in malomodo contro i Miami Heat in semifinale di conference (1-4 lo score della serie), peggiorando così il risultato di squadra ottenuto lo scorso anno (raggiunta la finala a Est, persa contro Toronto). Il greco diventa soltanto il 12° giocatore nella storia della NBA a centrare l'impresa di vincere in due stagioni consecutive il titolo di MVP, e solo il terzo (insieme a Michael Jordan e Hakeem Olajuwon) ad aggiudicarsi nello stesso anno tanto il premio di miglior difensore NBA che quello di MVP.