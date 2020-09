La stella dei Clippers non è certo il giocatore più sorridente, loquace e comunicativo della NBA. Anzi, in tanti lo paragonano a un robot per la freddezza e l'espressione immutabile. Sorprende vedere quindi le scarpre coloratissime, con tanto di disegnini da fumetto, con cui è sceso in campo in questi playoff. Anche Jayson Tatum in quanto a stravaganza non è stato da meno, e non solo lui