Kevin Durant non scende in campo ormai da un anno e mezzo, ma quando parla fa sempre rumore. Intervenuto in un podcast con Joe Budden, la stella dei Brooklyn Nets è stato interpellato sul premio di MVP andato per il secondo anno in fila a Giannis Antetokounmpo, con i soli 16 primi posti di LeBron James che hanno fatto arrabbiare il leader dei Los Angeles Lakers. L’MVP del 2014 e due volte MVP delle Finali ha quindi esposto la sua opinione: “Il criterio che si usa ora è quello della regular season, e lo capisco. Ma secondo me bisognerebbe valutare l’intera stagione, includendo anche i playoff. E con la post-season LeBron sarebbe facilmente l’MVP. Per come sono le regole adesso, però, capisco la scelta di andare con Giannis: i suoi numeri sono stati pazzeschi”.