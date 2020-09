12/18 ©Getty

Cleveland travolge tutti a Est (non una novità quando hai in squadra LeBron), spazzando via qualsiasi avversario: 4-0 con Boston, 4-2 con Chicago, 4-0 con Atlanta. In finale però James perde entrambi i suoi compagni All-Star e le prova tutte per avere la meglio contro gli Warriors di Curry&Thompson: non basterà però rendere Mozgov e DellaVedova dei giocatori in grado di stare in campo in una finale NBA, il titolo è di Golden State