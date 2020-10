Clippers, Lawrence Frank executive of the year

Il presidente delle basketball operations dei Clippers è stato premiato dalla NBA come miglior executive of the year. Al secondo posto il general menager di OKC Sam Presti, al terzo il presidente di Miami Pat Riley. A fare la differenza a favore di Frank le operazioni che hanno portato a Los Angeles Kawhi Leonard e Paul George, nonostante i playoff siano stati poi sotto le aspettative

Il colpo che ha portato il fresco campione NBA Kawhi Leonard ai Clippers è stato quello che ha fatto più rumore in tutta la NBA nell'ultima estate, e anche l'operazione Paul George è stata tra le più importanti dello scorso mercato. E' soprattutto grazie a questi due nomi che il presidente delle basketball operations dei Clippers Lawrence Frank ha vinto l'NBA Executive of the Year Award. "Sono fiero del lavoro che ha fatto - ha detto il proprietario della squadra di L.A. Steve Ballmer - questo premio è un grande tributo per quanto fatto da tutto il front office". L'ex capo allenatore di Detroit arrivò ai Clippers da vice nel 2014 per poi passare al front office e ricopre l'attuale ruolo dal 2017. Quest'anno ha costruito una squadra che era data tra le favoritissime per il titolo, ma ai playoff è arrivata l'amara eiminazione da parte dei sorprendenti Nuggets in semifinale di conference, con il conseguente addio di Doc Rivers. Alle sue spalle nelle votazioni per il dirigente dell'anno il general menager di OKC Sam Presti, e il presidente di Miami Pat Riley.