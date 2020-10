In un periodo in cui molti film sono stati rimandati o cancellati per via del coronavirus, LeBron James ha dato un aggiornamento sullo stato di avanzamento di Space Jam 2: "Dobbiamo ancora finirlo, ma è confermato per la prossima estate". Nel film in cui sarà protagonista ci sarà anche Anthony Davis insieme ad altre stelle NBA, WNBA e attori di Hollywood

Come molti sanno, tutta l’industria cinematografica in questo periodo ha dovuto fare i conti con il COVID-19. Tanti film e tante produzioni sono state sospese, rimandate o del tutto cancellate per via del coronavirus, rimandando inevitabilmente le uscite di molte pellicole al cinema. Tra queste però non dovrebbe esserci l'attesissimo Space Jam 2, o almeno è quello che ha rivelato LeBron James: dopo aver vinto il titolo con i Los Angeles Lakers, il quattro volte MVP delle Finals ha fornito un aggiornamento sullo stato dei lavori. "Lo porteremo avanti e lo finiremo, questo è sicuro. L’uscita è ancora prevista per la prossima estate, non è cambiato nulla" ha detto in un’intervista con NBA TV. D’altronde le riprese “fisiche” sono state completate nel corso dell’estate del 2019 con la presenza di altre stelle NBA come Anthony Davis, Klay Thompson e Damian Lillard, giocatrici WNBA Diana Taurasi, Nneka e Chiney Ogwumike e attori del calibro di Don Cheadle e Sonequa Martin-Green, lasciando il resto del tempo per il montaggio e per le parti animate con i personaggi dei Looney Tunes. Contrariamente a quanto si pensava, allora l’estate del 2021 non sarà un periodo di off-season per James: con l’inizio della prossima stagione NBA ancora in forse (si parla di gennaio/febbraio), per quel periodo LeBron dovrebbe ancora essere impegnato in campo con i Lakers alla ricerca del suo quinto titolo NBA. Il tempo per una capatina al cinema, però, dovrebbe trovarlo in ogni caso.