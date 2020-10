Giannis spezza il cuore a Kyrgios: "Meglio Nadal"

In compagnia del suo connazionale Stefanos Tsitsipas, l’MVP dei Milwaukee Bucks ha preso in giro il tennista Nick Kyrgios, grande appassionato di basket, in un video condiviso sui social: "Volevo dirti che eri il mio giocatore preferito, ma ora amo Nadal". L’australiano ha risposto con una risata

Tutti sanno che Nick Kyrgios è un grandissimo appassionato di pallacanestro NBA, presentandosi spesso alle sue partite con maglie dei suoi giocatori preferiti. Spesso però questa sua passione finisce per ritorcersi “contro”: ad approfittarne per fargli uno scherzo è stato il suo amico e collega Stefanos Tsitsipas, che si è trovato ad Atene in compagnia di Giannis Antetokounmpo. I due connazionali hanno quindi improvvisato un video da mandare direttamente a Kyrgios: “Nick, qui c’è Giannis che ha qualcosa da dirti” esordisce il numero 5 al mondo. “Nick, eri il mio giocatore di tennis preferito, ma ora è Nadal. Semplicemente lo amo. Mi dispiace”. A rendere ancora più divertente il tutto c’è anche il fatto che l’australiano e la leggenda maiorchina, recentemente salita a 20 Slam in carriera, non sono mai stati in ottimi rapporti, lanciandosi diverse frecciate nel corso degli anni. Kyrgios comunque l’ha presa sul ridere, pubblicando il video sul suo profilo Instagram taggando entrambi i suoi amici e scrivendo: “Voi due scherzate troppo. Dobbiamo fare imparare Stef a tirare così possiamo giocare un po’”. Giannis ha poi risposto nei commenti: “Ti sto solo prendendo in giro, amo come giochi fratello”. Chissà che durante la off-season i tre non possano davvero ritrovarsi anche su un campo da basket.