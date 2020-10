Quanto guadagna una squadra a vincere un anello?

1/16 ©Getty

PLAYOFF POOL | Si chiama “pool” in inglese, e sta a indicare l’ammontare complessivo (in dollari) dei premi a disposizione delle 16 squadre che entrano a far parte dei playoff, giocandosi così una chance per il titolo e assicurandosi anche introiti supplementari. La cifra totale da suddividere — e vedremo come — tra le 16 squadre per quest’anno è stata di 23.287.266 dollari. Non uno di più, non uno di meno