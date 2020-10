Il quarto titolo in carriera di LeBron James ha riacceso il dibattito su chi sia il più grande di sempre tra lui e Michael Jordan, e inevitabilmente diventa una domanda che viene posta più o meno a chiunque. Quando parla un giocatore del calibro di Hakeem Olajuwon, però, conviene ascoltare: purtroppo gli anni migliori del centro degli Houston Rockets sono coincisi con la pausa per il baseball di MJ, privandoci di uno scontro alle Finals che sarebbe stato interessantissimo, ma in ogni caso per Olajuwon non c’è dubbio su chi sia il miglior giocatore di tutti i tempi: “Quando le persone paragonano LeBron con Jordan, non è giusto nei confronti di James” ha detto a CNBC il due volte MVP delle Finals, che in passato ha lavorato privatamente con LBJ sul suo gioco in post basso. “Jordan era un giocatore molto superiore in una lega molto dura, ed era molto creativo. Non voglio togliere niente a LeBron perché è un grande giocatore, ma non è un paragone equo perché Jordan è di gran lunga migliore”. Un’opinione che non ammette repliche, anche se di certo non sarà la risposta di Olajuwon a placare il dibattito.