Quando si usa la parola “asterisco” riferito a un titolo NBA, ci sono sempre inevitabili polemiche. Se poi a pronunciare quella parola è uno come Pat Riley, allora diventa immediatamente una notizia. Parlando con i media dopo il termine della stagione, il presidente dei Miami Heat aveva espresso il suo rammarico per non aver potuto vedere la sua squadra al completo durante le Finals, complici gli infortuni di Bam Adebayo e Goran Dragic. E pur sottolineando che i Lakers “ci hanno battuto nettamente”, aveva aggiunto che “ci sarà sempre un asterisco, perché con loro due al 100% saremmo potuti arrivare a gara-7”. Parole che non sono piaciute particolarmente dalle parti di Los Angeles e soprattutto ai tifosi dei Lakers, visto che spesso si usa “l’asterisco” per le condizioni fuori dalla norma con cui si è conclusa una stagione accorciata dalla pandemia. Riley allora ha voluto puntualizzare quello che voleva dire, dicendo che le sue parole sono state prese fuori dal contesto: “L’asterisco è vicino al nome degli Heat, non dei Lakers. Il loro titolo è legittimo. La nostra sconfitta ha un asterisco [per via degli infortuni], ma i Lakers sono stati la squadra migliore. Punto e basta”. Parole che servono a stemperare la polemica, anche se effettivamente una finale al completo sarebbe stato meglio per tutti — ma gli infortuni fanno parte del gioco, e questo lo sa perfettamente anche Pat Riley.