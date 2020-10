I Lakers si sono interrogati per mesi su chi potesse ricoprire il ruolo di terzo violino al fianco di LeBron James e Anthony Davis e alla fine, sul più bello, Rajon Rondo ha deciso ancora una volta di dimostrare di essere un giocatore decisivo. Fondamentale in uscita dalla panchina, nei finali di partita e in cabina di regia, il n°9 gialloviola è stato uno dei protagonisti del titolo vinto dalla squadra di Los Angeles. Per tutte queste ragioni, i Lakers non hanno mai messo in dubbio l’idea di proporre un rinnovo a Rondo che vada ben oltre i 2.7 milioni di dollari previsti dalla player option presente nel suo contratto e a cui l’ex Celtics ha già fatto sapere di voler rinunciare. Il problema però è che un free agent del suo livello fa gola a molti, a partire proprio dai Clippers che avrebbero un gran bisogno di una point guard del suo livello. Rondo infatti è il tipo di giocatore che spesso è mancato sul parquet alla squadra di L.A. nella passata stagione, un metronomo in grado di dettare i ritmi in un roster pieno zeppo di talento, ma spesso ondivago e sconclusionato. Sì, Rondo è il profilo ideale anche per i Clippers - visto che i Lakers non hanno alcuna intenzione di lasciarselo sfuggire. Un derby di mercato di cui gioverà certamente il diretto interessato, pronto a veder lievitare le offerte: il minimo dopo aver dettato legge ai playoff. Le squadre che vogliono puntare al titolo sanno di non poter fare a meno di un campione come lui.