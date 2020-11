Il miglior giocatore collegiale della passata stagione è un attaccante completo, un lungo che sa fare male dall’arco e un talento sbocciato nella sua seconda annata a Dayton. In un Draft pieno di prospetti ancora acerbi, l’esperienza maturata pesa e al tempo stesso pone degli interrogativi: ci sono ancora dei margini di miglioramento per lui, soprattutto a protezione del ferro?

In un mondo di giovani talenti scoperti ancora in fasce, prodigi prematuri e campioni in erba da spremere e sfruttare al massimo, aver già compiuto 22 anni prima di diventare professionista potrebbe essere un deterrente non da poco. Obi Toppin infatti è più grande di Luka Doncic, di Trae Young, per non parlare di Zion Williamson e di tutti i ragazzi arrivati in NBA lo scorso anno. In una lega che aggiorna così di frequente le sue gerarchie, il rischio è quello di essere già vecchio prima ancora di iniziare. Per rendere l’idea: Toppin è nato il giorno dopo di Jayson Tatum, che dalla sua ha già due finale di Conference giocate da protagonista vestendo la maglia di una delle franchigie più blasonate della lega. La domanda a questo punto sorge spontanea: perché non è stato selezionato prima, ma è rimasto a Dayton al college? Perché ha deciso di lavorare un anno in più (e anche perché un anno fa lo spazio era poco), dimostrando di poter avere grandi margini di miglioramento. La sua infatti è stata una stagione da MVP, il miglior giocatore a livello di college prima che la diffusione del Covid-19 fermasse anche la pallacanestro: 20 punti di media, 7.5 rimbalzi e oltre due assist con il 63% dal campo e il 39% dall’arco. La sua mappa di tiro fa brillare gli occhi a diversi GM in giro per la NBA: nessuna conclusione dalla media, ma solo tentativi ad alto rendimento. Il 50% di conversione dagli angoli e il 73% nei pressi del ferro. Schiacciate da highlights, esplosività, capacità di allargare il campo nonostante sia ben oltre i due metri. Un nuovo John Collins con maggiore efficacia dall’arco, per alcuni; un moderno Amar’e Stoudemire che ha imparato ad adattarsi al tiro da tre punti, per altri. Lui invece dice di studiare da Anthony Davis, ma al momento pare poter recitare al massimo nelle vesti di Kyle Kuzma. Il tutto mentre le dirigenze NBA si chiedono: un giocatore così vale davvero una chiamata in top-5?

Punti di forza: attaccante nato, atleta con esperienza, il più pronto dell’intero Draft approfondimento Draft NBA: alla scoperta di James Wiseman In un Draft senza gerarchie e spesso con giocatori ancora inesperti, a pesare non poco in favore di Toppin c’è sicuramente l’aver giocato due anni completi al college, in un sistema rodato e disegnato per esaltarne le doti. Il n°1 dei Flyers infatti è uomo squadra nell’accezione più positiva del termine. Atleta di primo livello - sia in contropiede, che sopra il ferro - Toppin ha dimostrato di essere un attaccante completo. Gestisce bene il pallone e legge con facilità i missmatch, in grado di battere ogni tipo di avversario. Sa fare tutto per trovare il fondo della retina e punisce i cambi difensivi. In questo sì, almeno nella dimensione del college, ricorda il già citato Anthony Davis. Le sue percentuali dall’arco sono solide e credibili anche da distanza NBA, la meccanica efficace anche nel mondo dei professionisti. I margini per diventare un ottimo passatore ci sono: le doti di playmaking ci sono, così come le letture dal post. I punti nella mani ci sono e l’ottimo curriculum a livello NCAA potrebbe stimolare una squadra come gli Charlotte Hornets - sempre molto attenti al passato collegiale dei vari prospetti - a puntare su di lui. Ma c’è anche l’altro lato della medaglia, che potrebbe farlo scivolare più in basso rispetto alla terza chiamata assoluta.