Il passaggio di Montrezl Harrell dai Clippers ai Lakers ha sorpreso tutti, ma è stato il diretto interessato a fare chiarezza: "I Clippers hanno preso la decisione per me, ovviamente non mi sembra che mi abbiano voluto. Ora sono con una squadra che mi ha scelto"

La clamorosa rimonta subita dagli L.A. Clippers negli ultimi playoff per mano dei Denver Nuggets ha privato gli appassionati NBA di un derby con i Lakers atteso da tutta la stagione. Ma ci ha pensato il mercato a riaccendere subito la rivalità tra le due squadre di Los Angeles, a partire dal clamoroso passaggio di Montrezl Harrell ai gialloviola nel primo giorno di mercato. Una situazione che il Sesto Uomo dell’Anno in carica ha spiegato in termini molto semplici: “I Clippers mi hanno aiutato prendendo la decisione per me. Non c’è neanche bisogno di specificare chi mi ha voluto di più, visto che sono passato dall’altra parte. Ma è andata come è andata” ha detto in una conference call con la stampa. Dopo tre anni passati ai Clippers e un’ultima stagione da 18.6 punti di media, Harrell avrebbe apprezzato l’idea di tornare con un nuovo contratto, ma non si è raggiunto un accordo: “Quando passi così tanto tempo in un posto solo, ovviamente ti piacerebbe continuare a giocare e a crescere lì. Ho ancora grande rispetto per quei ragazzi e quella organizzazione. Ma come ho detto, ovviamente non sembra che mi volessero così tanto, o sbaglio?”.