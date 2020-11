Doveva tenersi come tradizione a febbraio ma era ormai chiaro che nella nuova, accorciata stagione 2020-21 spazio per l’All-Star Weekend non ci sarebbe stato. Indianapolis — la città designata a ospitarlo — non perde però l’appuntamento-vetrina con il meglio del basket NBA, ma lo vede solo rimandato di tre anni: dal 2021, infatti, si è deciso di programmare il weekend delle stelle nella città dell’Indiana nel 2024. Le date rimangono, da tradizione, simili: doveva tenersi il prossimo febbraio dal 12 al 14, andrà invece in scena dal 16 al 18 febbraio 2024. "Siamo delusi di non poter portare lo spettacolo dell'All-Star Weekend a Indianapolis - ha dichiarato il commissioner Adam Silver - ma non vediamo l'ora che i Pacers e la città lo possano organizzare nel 2024". L'appuntamento nella città dell'Indiana, quindi, seguirà (e non precederà) quelli previsti nel 2022 a Cleveland (a casa dei Cavs) e nel 2023 a Salt Lake City (a casa dei Jazz).