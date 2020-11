Paul Eboua firma un contratto Exhibit 10 con Miami

Il giovane camerunense cresciuto cestisticamente in Italia ha firmato un contratto Exhibit 10 per unirsi ai Miami Heat durante il training camp della prossima settimana. Nel caso in cui venisse confermato, potrebbe giocarsi un contratto two-way per la squadra di G-League

Il sogno NBA di Paul Eboua non si è concretizzato con una chiamata nella notte del Draft, ma non è di certo concluso. Il giocatore camerunense — cresciuto cestisticamente in Italia alla Stella Azzurra di Roma e a Pesaro nella scorsa stagione — ha infatti firmato un contratto Exhibit 10 con i Miami Heat, ai quali si unirà nel training camp della prossima settimana cercando di conquistare un contratto two-way per la stagione 2020-21. È significativo che gli Heat abbiano voluto puntare su di lui, visto che negli ultimi anni si sono dimostrati una delle franchigie più attente nell’andare a scovare talenti grezzi facendoli lavorare e crescere nel loro sistema, come successo recentemente a Jeremiah Martin, Chris Silva e Kyle Alexander. Eboua cercherà di conquistare il suo posto e cominciare a mettere un primo piede in NBA, anche se difficilmente farà parte dei vice-campioni NBA per la stagione che sta per cominciare.